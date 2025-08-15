Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A CNN noticiou que eestes aviões, habitualmente baseados nesta unidade, são os mesmos que, com frequência, são enviados para intercetar aviões russos que operam na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) do Alasca — uma área que se estende cerca de 320 quilómetros a oeste da costa e funciona como zona-tampão de segurança.

Embora seja espaço aéreo internacional, o ADIZ exige que todas as aeronaves sejam prontamente identificadas para garantir a segurança nacional, explica o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

Nem sempre há necessidade de descolar caças para abordar aeronaves russas, por vezes, estas são apenas monitorizadas à distância. De acordo com o NORAD, a última presença conhecida de aviões militares russos na zona ocorreu a 22 de julho.

