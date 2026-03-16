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O Rassemblement National, partido de Marine Le Pen, obteve resultados expressivos em várias cidades, mas ficou aquém das vitórias massivas que esperava, especialmente em cidades do sul como Marselha e Toulon, onde agora enfrenta duras batalhas na segunda volta. Alguns candidatos do partido conseguiram mais de 40% dos votos, números que refletem o crescimento da influência da extrema-direita nos centros urbanos tradicionalmente dominados pelos centristas e pela esquerda moderada.

"Estes resultados revelam uma expectativa imensa. A mudança não vai esperar até 2027, começa já neste domingo", disse, referindo-se à segunda volta.

No extremo oposto, o movimento de extrema-esquerda La France Insoumise, liderado por Jean-Luc Mélenchon, superou expectativas em cidades como Lille e Roubaix, consolidando-se como um ator relevante na corrida presidencial de 2027. Este desempenho pressiona a esquerda moderada, que se debate entre formar alianças com o movimento radical ou tentar excluí-lo das negociações. A dirigente socialista Marine Tondelier admitiu abrir a porta a acordos com a extrema-esquerda em algumas cidades, reconhecendo que os candidatos de Mélenchon estarão presentes na segunda volta.

O centro-direita, aliado do Presidente Emmanuel Macron, viu candidatos tradicionais a perderem terreno em cidades importantes para a extrema-direita. Em Nice, por exemplo, o ex-líder do partido Les Républicains, Eric Ciotti, obteve mais de 40% dos votos, colocando-se como favorito para a segunda volta contra o atual presidente da câmara, Christian Estrosi.

Entre os centristas, o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, que já anunciou candidatura à presidência de 2027, conseguiu manter-se à frente na cidade industrial de Le Havre, evitando um revés que poderia ter comprometido as suas ambições presidenciais. "As sondagens não são eleições, numa democracia, são os eleitores que decidem", disse.

Para os socialistas, cidades como Paris, Nantes, Rennes e Marselha poderão exigir alianças com a extrema-esquerda para garantir vitórias locais, enquanto em outras regiões, como Limoges e Toulouse, a disputa será entre manter ou retirar presidentes de câmara conservadores.

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