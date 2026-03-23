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Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito está fortemente indiciado da prática do crime e seria parte de um grupo dedicado à receção, em território nacional, de encomendas com droga, posteriormente distribuída na área da Grande Lisboa. O esquema incluía métodos de ocultação e fracionamento do produto, com o objetivo de dificultar a ação das autoridades.

No decurso da investigação, foram apreendidas quantidades consideradas muito significativas de várias substâncias, entre as quais haxixe — incluindo a variante conhecida como “dry haxixe” —, liamba, heroína, anfetaminas e MDMA.

O homem era alvo de um mandado de detenção europeu, que foi cumprido no Aeroporto de Madrid pelo Cuerpo Nacional de Polícia, quando se preparava para embarcar num voo com destino a um país da América Latina.

De acordo com a PJ, a detenção e posterior extradição resultaram da rapidez na emissão do mandado por parte do Ministério Público e da cooperação entre as autoridades portuguesas e espanholas.

O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Almada.

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