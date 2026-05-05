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A iniciativa tem como eixo central a exposição “A Arte de Sobre.Viver”, composta por obras criadas por vítimas e sobreviventes de violência sexual que integram o projeto. O espaço propõe-se como uma forma de expressão onde a arte assume o papel de linguagem de memória, reconhecimento e reconstrução, reunindo peças que refletem percursos individuais e coletivos, transformando experiências vividas em criação.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

A exposição é apresentada como um gesto de dignidade e reparação simbólica, dando visibilidade e voz a quem participou no processo. Paralelamente, será também apresentado o documento do Projeto Sobre.VIVER, resultado de oito meses de trabalho conjunto entre vítimas e sobreviventes, que contribuíram para a definição de propostas de prevenção, reparação e responsabilização institucional.

Segundo a organização, o documento pretende constituir um instrumento de mudança, assente na escuta e na participação direta de quem viveu estas realidades.

O evento inclui ainda um espaço dedicado ao projeto artístico internacional Renaissance, promovido pela Irmã Samuelle e pelo cineasta Quentin Delcourt. A iniciativa aborda a reparação dos abusos espirituais e sexuais na Igreja através da criação de um mosaico internacional com 50 metros quadrados.

Em Coimbra, estará disponível um atelier de assinatura de tesselas, onde vítimas, familiares, profissionais e membros da comunidade poderão deixar mensagens ou intenções a integrar na obra global.

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