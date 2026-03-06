Uma série de oito explosões foi ouvida nesta sexta-feira em Telavive, a principal cidade do centro de Israel, após um alerta de suposto ataque de mísseis provenientes do Irã, segundo relatos de jornalistas da agência noticiosa francesa AFP.
Em comunicado, as autoridades israelitas afirmaram que "o exército identificou recentemente mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão a ser ativados para interceptar essa ameaça".
O serviço de emergência médica e socorro Magen David Adom informou que, até o momento, não há registro de vítimas.
As autoridades continuam monitorando a situação e pedem à população que siga os protocolos de segurança em vigor.
