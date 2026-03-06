Em comunicado, as autoridades israelitas afirmaram que "o exército identificou recentemente mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão a ser ativados para interceptar essa ameaça".

O serviço de emergência médica e socorro Magen David Adom informou que, até o momento, não há registro de vítimas.

As autoridades continuam monitorando a situação e pedem à população que siga os protocolos de segurança em vigor.