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Duas explosões abalaram esta terça-feira o centro de Damasco, na Síria, enquanto o presidente de França, Emmanuel Macron, se reunia com o presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, numa visita considerada histórica.

Segundo a Reuters, as explosões ocorreram nas imediações do hotel Four Seasons, onde os meios de comunicação sírios indicaram que Macron esteve alojado. O chefe de Estado francês já se encontrava no palácio presidencial para o encontro com Ahmad al-Sharaa quando se deu o incidente.

De acordo com os meios de comunicação estatais, que citaram uma fonte da segurança não identificada, as duas explosões no coração da capital foram provocadas por engenhos explosivos. Do local era visível uma grande coluna de fumo.

Imagens amplamente divulgadas nas redes sociais mostravam um veículo em chamas e manchas de sangue na via pública. Há pelo menos 18 feridos, entre eles quatro agentes da polícia. O Ministério da Administração Interna sírio classificou o incidente como um "ato criminoso" em investigação.

A visita de Emmanuel Macron marca a primeira deslocação de um importante líder da União Europeia a Damasco desde a queda do presidente sírio Bashar al-Assad.

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