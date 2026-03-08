Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, o incidente provocou apenas danos materiais ligeiros no edifício diplomático e não há registo de feridos, segundo confirmou a polícia.

Frode Larsen, responsável pela unidade conjunta de investigação e inteligência da polícia norueguesa, afirmou à emissora pública NRK que o terrorismo é uma das hipóteses consideradas. “Uma das hipóteses é que se trate de um ato de terrorismo, mas não estamos completamente focados nessa possibilidade”, explicou.

As autoridades norueguesas indicaram que estão em contacto com os diplomatas norte-americanos e que foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias da explosão. Até ao momento, representantes diplomáticos dos Estados Unidos não comentaram o incidente.

Mais tarde, em declarações à NRK, Frode Larsen sublinhou que todas as possibilidades continuam em análise. “Temos de estar abertos à possibilidade de que existam outras causas por detrás do que aconteceu”, afirmou.

Num comunicado divulgado anteriormente, a polícia informou que mobilizou “grandes recursos” para a zona da embaixada por volta da 01h00 locais (00h00 em Lisboa). As forças de segurança permaneceram no local para avaliar os danos e recolher indícios que permitam esclarecer a origem da explosão.

