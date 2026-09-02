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Segundo a Associated Press (AP), a polícia encerrou completamente a estação ferroviária da cidade de Augsburg, no sul da Alemanha, depois de um objeto não identificado ter explodido e de outro objeto suspeito ter sido encontrado nas proximidades.

O primeiro objeto explodiu numa passagem de um edifício, de acordo com as autoridades. O estrondo provocou ferimentos ligeiros em várias pessoas, enquanto algumas janelas ficaram danificadas.

Após a explosão, a circulação de comboios na estação foi suspensa. A polícia informou também que o trânsito rodoviário e os transportes públicos nas imediações foram afetados.

O segundo objeto suspeito não chegou a explodir. Especialistas em explosivos do departamento de polícia criminal do estado da Baviera deslocaram-se ao local para investigar a ocorrência e os objetos encontrados.

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