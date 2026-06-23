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Segundo o El País, o incêndio começou por volta das 17h00 (16h00 em Portugal) e as autoridades suspeitam que o foco teve início numa sala técnica no 25º andar.

"Em nenhum momento houve trabalhadores desaparecidos. Houve três pessoas confinadas em diferentes andares, fora de perigo, com os quais mantivemos contacto", esclareceu um porta-voz dos Serviços de Emergência de Madrid.

Trabalhadores de empresas instaladas na Torre Moeve relataram que as pessoas saíram a correr, mas de forma calma. Além disto, sentiram um cheiro forte a fumo que parecia de borracha queimada.

Este é o segundo incidente que acontece na Torre Moeve em menos de um ano, depois de um incêndio em dezembro do ano passado. O edifício é o segundo arranha-céus mais alto de Espanha, com 45 andares e 248 metros de altura.