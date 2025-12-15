Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ocorrência foi registada às 09h18, revela a SIC Notícias, e “para já, apenas mobiliza equipas internas”, acrescentou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Sem adiantar mais pormenores, o comando referiu que, “à partida, não será necessária intervenção exterior”.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens e vídeos do incêndio. Testemunhas relatam a presença de um forte cheiro a gás nas imediações da refinaria.

