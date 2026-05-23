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Pelo menos 82 pessoas morreram e duas continuam desaparecidas na sequência de uma explosão numa mina de carvão no norte da China, diz a BBC. O acidente ocorreu na mina de carvão de Liushenyu, na província de Shanxi, e está a ser considerado o pior desastre mineiro no país desde 2009.

De acordo com as autoridades chinesas, estavam 247 trabalhadores de serviço no momento da explosão, registada às 19h29 de sexta-feira, hora local. Mais de uma centena de pessoas terá sido resgatada, enquanto centenas de operacionais foram mobilizados para o local.

Inicialmente, os serviços de socorro tinham avançado um balanço de pelo menos 90 mortos, mas o número foi posteriormente revisto para 82 vítimas mortais. As autoridades justificaram a discrepância com o caos vivido nas primeiras horas após o acidente, que dificultou a contagem dos trabalhadores presentes.

Segundo os responsáveis, 128 pessoas estão hospitalizadas, incluindo duas em estado crítico. A maioria terá sido afetada pela inalação de gases tóxicos, embora não tenha sido especificado qual o tipo de gás envolvido.

As causas da explosão ainda não foram reveladas. No entanto, os meios de comunicação estatais indicam que os níveis de monóxido de carbono na mina excediam os limites permitidos. Alguns elementos da administração da mina terão sido entretanto detidos.

A mina de Liushenyu já tinha sido identificada em 2024 pela Administração Nacional de Segurança Mineira da China como um local com “graves riscos de segurança”. O grupo Tongzhou, responsável pela exploração da mina, recebeu ainda duas sanções administrativas em 2025 relacionadas com questões de segurança.

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