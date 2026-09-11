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Em 2024, foram registados 3.237 casos de violência sexual e 543 casos de violação. Às autoridades chegaram 2.331 queixas por violência sexual e 374 por violação. Na União Europeia, foram registadas 256.302 queixas por violência sexual em 2024, mais 5% do que no ano anterior, enquanto as denúncias de violação aumentaram 7%. Mas estes números podem estar longe de representar toda a realidade: a violência sexual continua a ser uma das áreas com maior subnotificação, havendo vítimas que só revelam o que lhes aconteceu muitos anos depois.

É também entre crianças e jovens que os números revelam uma realidade particularmente preocupante. Entre 2022 e 2025, a APAV apoiou 2.875 crianças vítimas de violência sexual, associadas a 4.535 crimes sexuais. Estes crimes representaram cerca de 32% do total de crimes praticados contra menores acompanhados pela associação e aumentaram 85% ao longo dos quatro anos analisados. Só entre 2022 e 2024, os casos de abuso sexual de crianças passaram de 390 para 864, um aumento de 121%. No mesmo período, os casos relacionados com conteúdos de abuso sexual de crianças online cresceram 76%, enquanto os casos de pornografia infantil passaram de 52 para 112, mais do dobro.

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Neste episódio de “Explica-me Isto” recebemos Ângelo Fernandes, fundador da Quebrar o Silêncio, para falar sobre violência sexual, abuso sexual de crianças, prevenção e os mitos que ainda condicionam a forma como olhamos para vítimas e agressores. O convidado lembra que, nos últimos anos, não aumentaram apenas os casos identificados: também mudou a capacidade de reconhecer determinadas formas de violência, nomeadamente as que acontecem através das plataformas digitais e da utilização de imagens.

Um dos problemas começa precisamente na forma como se olha para quem é vítima, refere Ângelo Fernandes. Perguntas sobre onde estava, com quem estava, se bebeu ou porque não saiu continuam a transferir para a vítima uma responsabilidade que pertence ao agressor. E quando alguém decide finalmente contar o que lhe aconteceu, a resposta também pode fazer a diferença. “Antes de mais, agradecer”, defende Ângelo Fernandes e deixa a sugestão de que apenas se faça uma pergunta simples: “Como é que eu te posso ajudar?” Em vez de decidir pela vítima o que deve ser feito, seja apresentar queixa ou procurar apoio psicológico, é fundamental devolver-lhe poder de decisão.

Mas se as agressões acontecem em criança, há que vivem com a vítima a vida toda. Um deles é a ideia de que uma criança vítima de abuso tornar-se-á necessariamente um agressor. “Este é um grande, grande mito”, afirma Ângelo Fernandes. O convidado explica que muitos homens vítimas na infância acabam, pelo contrário, por desenvolver uma preocupação acrescida com a proteção dos próprios filhos.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

É precisamente aqui que surge uma das questões mais difíceis para muitos pais: devem deixar os filhos dormir fora de casa, ir para os escuteiros, campos de férias ou atividades desportivas? Ângelo Fernandes alerta para pais que, depois de terem sido vítimas na infância, evitam essas situações ou estabelecem cuidados adicionais. A prevenção, porém, não deve significar simplesmente fechar todas as portas. Deve significar saber em quem confiar, conhecer os espaços onde as crianças estão e fazer perguntas que muitas vezes os pais não fazem: qual é a política de prevenção de abusos? Existe um manual de conduta? Que protocolo existe perante uma suspeita? Em que circunstâncias pode um adulto estar sozinho com uma criança?

Os dados ajudam também a perceber porque é tão importante retirar o tema do silêncio. Cerca de 60% das vítimas identificadas nos dados da APAV são do sexo feminino e cerca de 60% dos agressores são homens. Em cerca de 40% dos casos, os pais surgem como autores, reforçando uma das ideias centrais da conversa: a prevenção não pode assentar apenas na capacidade de uma criança reconhecer um perigo, porque muitas vezes o perigo pode surgir de alguém próximo, de confiança ou integrado no seu quotidiano.

Para Ângelo Fernandes, a responsabilidade pela prevenção é, por isso, dos adultos, das instituições e do Estado. Livros, jogos e canções que ensinam às crianças quais as partes do corpo que não devem ser tocadas podem ter um papel, mas não são suficientes e mudam o ónus da responsabilidade. “A responsabilidade é sempre das pessoas adultas”, defende, alertando para o risco de colocar sobre a criança a obrigação de identificar o abusador, fugir ou gritar. A prevenção só funciona quando estes instrumentos fazem parte de um programa mais amplo e não quando criam uma falsa sensação de segurança.

Hoje em dia, além dos perigos na vida real das crianças, há os perigos na vida digital. A utilização de imagens, a sua circulação online e a capacidade das plataformas para detetar e denunciar material de abuso sexual de crianças são hoje parte do debate europeu. Para o convidado, a discussão não deve perder de vista aquilo que está no centro da questão: “a segurança das crianças nos espaços digitais”.

Mas num mundo cheio de panos negros e de sombras, há uma realidade que pouco se ilumina, a dos homens vítimas de violência sexual. Ângelo Fernandes lembra que “um em cada seis homens é abusado sexualmente antes dos 18 anos”, um número que contrasta com a perceção de muitas pessoas e ajuda a explicar porque tantos homens têm dificuldade em reconhecer-se como vítimas. A Quebrar o Silêncio disponibiliza apoio através de diferentes canais e procura garantir um espaço seguro, sem julgamentos, onde homens vítimas possam procurar ajuda.

Como proteger uma criança sem a ensinar a viver com medo? Como falar de sexualidade e abuso sem transformar estes temas em tabus? O que devem perguntar os pais às instituições onde deixam os filhos? E como reagir quando alguém finalmente quebra o silêncio? São algumas das questões deste episódio do “Explica-me Isto”.

Há temas que dominam a atualidade, mas nem sempre são fáceis de entender. Em " Explica-me Isto ", um convidado ajuda a decifrar um assunto que está a marcar o momento. Política, economia, cultura ou ciência, tudo explicado de forma clara, direta e sem rodeios. Os episódios podem ser acompanhados no Facebook , Instagram e TikTok do 24notícias.

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