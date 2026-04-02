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No novo episódio de Explica-me Isto, conversamos com Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, para perceber o que está por trás do ecossistema de startups em Portugal e o impacto que estas empresas têm na economia.
“Um unicórnio […] é uma empresa que tem uma valorização […] de 1000 milhões de dólares”, explica. Este valor, acrescenta, não é apenas simbólico representa empresas que “chegaram a um estatuto […] global”, com capacidade de competir à escala internacional.
Apesar da dimensão do país, Portugal já conseguiu afirmar-se neste mapa. “Temos sete unicórnios com ADN português”, diz Gil Azevedo, ainda que nem todos tenham sede no país. Mas segundo o que explica isso não invalida o impacto. “Mesmo não tendo as sedes, temos cá partes muito significativas das equipas destas empresas”, sublinha. O resultado traduz-se em emprego qualificado, inovação e desenvolvimento económico: “ajuda a criar trabalho de alto valor acrescentado […] criar tecnologia, criar inovação e desenvolver o país”.
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