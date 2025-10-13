Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, dois caixões de reféns mortos foram entregues à Cruz Vermelha e estão a caminho das Forças Armadas e de Inteligência de Israel na Faixa de Gaza”, lê-se no comunicado divulgado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

As autoridades israelitas adiantaram ainda que esperam a transferência de mais dois corpos nas próximas horas.

O anúncio foi feito pouco depois de o Hamas ter declarado a intenção de libertar os corpos de quatro reféns antes do final do dia.

Até ao momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas nem as circunstâncias exatas das suas mortes.

