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Pensado para produtores vínicos, distribuidores, marcas gastronómicas, chefs, importadores e empresas, o novo espaço aposta num ambiente sofisticado, privado e altamente personalizado. O objetivo é responder à crescente procura por formatos diferenciadores de comunicação e relacionamento, num contexto em que a experiência se tornou parte central da estratégia das marcas.

Mais do que um local para eventos, o Exclusive Experience Center Lisbon assume-se como uma plataforma de experiências desenhadas à medida de cada identidade. A conjugação entre design contemporâneo, hospitalidade, tecnologia, gastronomia e um cinema imersivo de última geração permite criar cenários envolventes para contar histórias, apresentar produtos e gerar ligação emocional com convidados, parceiros e clientes.

O espaço está preparado para acolher lançamentos de vinhos e novas colheitas, apresentações de produtos gourmet, showcookings, harmonizações, provas comentadas, jantares vínicos, encontros com produtores, ações de formação, eventos de networking e experiências exclusivas para públicos selecionados.

Para Cláudio Martins, fundador da Martins Wine Advisor, o posicionamento do espaço responde a uma tendência clara do mercado: “O segmento premium valoriza cada vez mais a experiência que envolve o produto. Um grande vinho ou um excelente produto gastronómico merecem um contexto à altura da sua qualidade. Espaços como este permitem criar apresentações mais envolventes e gerar maior proximidade com os convidados”.

Já Hélder Martins, CEO do Exclusive Experience Center Lisbon, sublinha que a ambição passa por oferecer ao mercado “um espaço capaz de responder às necessidades de produtores, marcas e empresas que procuram apresentar os seus produtos de forma verdadeiramente diferenciadora”. “Queremos que cada lançamento ou apresentação beneficie de um ambiente exclusivo, onde todos os detalhes contribuem para valorizar a marca e potenciar a ligação com os seus públicos”, acrescenta.

A funcionar em regime by appointment only, o centro integra vários ambientes complementares, entre os quais uma cozinha totalmente equipada, sala de jantar, garrafeira, lounge e um cinema privado de última geração. Esta configuração permite receber eventos de pequena e média dimensão com elevados níveis de personalização e exclusividade.

Com esta proposta, o Exclusive Experience Center Lisbon pretende afirmar-se como uma nova referência na capital para marcas que encaram a experiência como um elemento estratégico da sua comunicação, apresentação e relacionamento, reforçando Lisboa como palco privilegiado para iniciativas premium nos universos do vinho e da gastronomia.