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O Governo garante em nota enviada às redações que cerca de 98% das provas já estão classificadas e assegura que o prolongamento do prazo não irá atrasar a divulgação das notas, prevista para sexta-feira, dia 17. Segundo o Ministério, ainda existe tempo suficiente para concluir os procedimentos necessários antes da publicação das pautas nas escolas.

Segundo o Observador, alguns professores terão recebido apenas esta terça-feira os elementos necessários para fazer a correção das provas, tendo sido informados pelos agrupamentos de exames de que deveriam terminar o trabalho até ao meio-dia.

O EduQA, organismo responsável pelo acompanhamento do processo, assegura que a extensão do prazo não compromete a divulgação das notas, prevista para sexta-feira, dia 17, uma vez que ainda existe margem para concluir as etapas necessárias antes da afixação das pautas.

Segundo o Governo, cerca de 98% dos exames já foram corrigidos. Os restantes 2% estão relacionados, em parte, com um processo de verificação e validação de problemas detetados na digitalização de algumas provas, incluindo folhas mal digitalizadas ou não digitalizadas e situações de exames que não chegaram atempadamente à Imprensa Nacional-Casa da Moeda. A tutela garante que estas verificações foram necessárias para assegurar a qualidade e a fiabilidade da classificação.