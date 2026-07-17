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“É reconhecido por todos que o processo de avaliação não correu bem e onde devia haver estabilidade existe ansiedade e preocupação por parte de alunos, famílias e professores. O meu desejo foi sempre que os problemas possam ser resolvidos o mais rapidamente possível e que se restabeleça uma relação de confiança com o processo de avaliação”, disse.

Questionado sobre se pensa que está em causa o normal funcionamento do Governo, o Chefe de Estado foi sucinto: “O Presidente da República está sempre muito atento ao que se passa na vida nacional. E fala no momento certo e no local adequado.”

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