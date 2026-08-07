Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As classificações da 2.ª fase dos exames nacionais e os resultados dos pedidos de reapreciação das provas da 1.ª fase são divulgados esta sexta-feira, 7 de agosto. A publicação das pautas marca uma fase importante do calendário de acesso ao ensino superior, permitindo aos candidatos atualizar ou confirmar as classificações que poderão utilizar no Concurso Nacional de Acesso.

As escolas afixam hoje as pautas com as classificações da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e do 9.º ano. Em simultâneo, são conhecidos os resultados dos pedidos de reapreciação apresentados relativamente às provas da 1.ª fase.

A divulgação ocorre depois de um período marcado por alterações ao calendário dos exames e por constrangimentos no processo de classificação, que levaram ao adiamento da publicação das notas da 1.ª fase. O Ministério da Educação garantiu, entretanto, que nenhum aluno seria prejudicado no acesso ao ensino superior devido a problemas administrativos ou técnicos.

As classificações agora divulgadas podem ter impacto direto na candidatura ao ensino superior, quer para os estudantes que realizaram exames na 2.ª fase, quer para aqueles cuja nota foi alterada após reapreciação.

De acordo com o regulamento do concurso nacional de acesso, os candidatos cuja classificação seja alterada após o fim do prazo normal de candidatura podem apresentar uma nova candidatura ou alterar a já submetida, dentro do prazo previsto após a divulgação da decisão.

Após esta etapa, a próxima data relevante é 23 de agosto, quando serão divulgados os resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.