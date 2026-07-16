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"Estamos com 99,3% das provas corrigidas", garantiu o ministro da Educação. "Faltam décimas para corrigir e o sistema educativo tem de ter capacidade para responder".

"Não estamos a conseguir fechar as provas porque não há professores classificadores disponíveis", diz Fernando Alexandre. Nesse sentido, o ministro pede "ajuda" aos docentes para classificar os 0,7% de exames que ainda estão pendentes.

Devido ao atrasado, Fernando Alexandre admite que há "risco" de as notas não serem publicadas na sexta-feira, como seria suposto.

Quanto às questões tecnológicas, diz terem sido todas ultrapassadas e afirma que o mesmo método será seguido na segunda fase.

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