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“Foram identificados erros de parametrização das matrizes de classificação” de alguns “itens dos exames finais nacionais do Ensino Secundário realizados na 1.ª fase” nas disciplinas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna, disse o JNE numa carta enviada às escolas, citada pela SIC Notícias. Após a identificação dos erros, as classificações foram revistas “de acordo com a parametrização correta dos referidos itens”.

O Júri decidiu que as notas que desceram para valores inferiores a 9,5 valores se mantêm nos 95 pontos. Justificou a decisão com a “afixação tardia das correções” e com a vontade de “não prejudicar os alunos”.

Na disciplina de Geografia, 5.253 notas subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 baixaram. Em Física e Química A, 113 classificações aumentaram e 32.113 mantiveram-se. Em História A, verificaram-se subidas de notas em 378 exames, enquanto 11.048 classificações não sofreram alterações. Já em Português Língua Não Materna, registaram-se subidas em 497 provas e 120 mantiveram-se.

As novas pautas vão ser enviadas às escolas hoje e os alunos podem ainda inscrever-se para a 2.ª fase dos exames ou na época especial de setembro.

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