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Arranca esta quinta-feira, 3 de setembro, a época extraordinária dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, uma medida criada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação na sequência das dificuldades técnicas verificadas no processo de classificação eletrónica das provas deste ano.

A nova época decorre entre hoje e 8 de setembro e abrange todos os alunos que estavam elegíveis para realizar exames na 2.ª fase de 2026, independentemente de terem ou não realizado as provas durante o mês de julho. A decisão pretende garantir que nenhum aluno seja prejudicado pelos problemas registados no processo de classificação, que impediram alguns estudantes de conhecer atempadamente as suas classificações definitivas.

O exame realizado nesta época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à 2.ª fase. Nos casos em que o aluno tenha realizado a mesma prova na 2.ª fase e volte agora a realizá-la, será considerada a melhor classificação obtida entre os dois exames.

Português abre calendário

O calendário começou hoje, às 9h30, com os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna, para o 12.º ano, e de Literatura Portuguesa, para o 11.º ano.

Durante a tarde, às 14h00, realizam-se as provas de Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim, todas do 11.º ano.

Na sexta-feira, 4 de setembro, estão previstas, às 9h30, as provas de História A, Biologia e Geologia e História B. Às 14h00 realizam-se os exames de Geometria Descritiva A e das línguas estrangeiras Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.

A 7 de setembro, segunda-feira, os alunos realizam, às 9h30, Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Às 14h00 decorre o exame de Filosofia.

A última jornada está marcada para 8 de setembro, com Desenho A, às 9h30, e Física e Química A, Geografia A e Inglês, às 14h00.

Resultados e acesso ao ensino superior

As pautas da época extraordinária dos exames nacionais do ensino secundário serão afixadas a 16 de setembro.

A realização destas provas acontece também numa altura importante para os alunos que pretendem ingressar no ensino superior. A 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorre entre 24 de agosto e 20 de setembro, estando a publicação dos resultados prevista para 30 de setembro.

A criação desta época extraordinária levou ainda a uma alteração no calendário escolar. Os alunos dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário só iniciam as aulas do novo ano letivo a 21 de setembro, permitindo compatibilizar o arranque das atividades letivas com o processo de classificação dos exames extraordinários.

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