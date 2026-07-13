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“Infelizmente, e lamento, e peço desculpa aos professores, houve professores que tiveram de corrigir duas e três vezes a mesma prova precisamente porque foi identificado um erro”, afirmou o ministro da Educação, Ciência e Inovação em declarações aos jornalistas. “É lamentável, mas é a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor”, acrescentou.

Segundo a RTP, Fernando Alexandre assumiu que o processo não começou bem e reconheceu que “os professores não podem corrigir provas com erros”, disse.

O responsável pela tutela da Educação, que garantiu “toda a transparência” no processo de correção dos exames do Ensino Secundário, revelou que 92% das provas já estão corrigidas e que as notas vão ser divulgadas na próxima sexta-feira, 17 de julho.

Apesar da polémica à volta dos exames nacionais, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta manhã que mantém a confiança no ministro da Educação.