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Em menos de um minuto, os utilizadores trocam as suas baterias descarregadas por outras totalmente carregadas, sem esperas nem preocupações com autonomia.
Em comunicado, é referido que o transporte rodoviário continua a ser uma das principais fontes de emissões de gases com efeito de estufa, e mais de 97% dos ciclomotores e motociclos continuam a funcionar a gasolina, libertando centenas de milhões de toneladas de CO₂ anualmente. A eletrificação deste segmento tem sido travada pelos elevados custos, pela autonomia limitada, pelos longos tempos de carregamento e pela ausência de um padrão comum para as baterias.
A bateria universal da Pollen foi pensada para resolver este problema. Graças à sua tecnologia ECS (Electronic Cell Switching), a bateria da Pollen pode alimentar, com segurança e sem perda de performance, veículos de diferentes marcas e modelos.
“Para eletrificar as scooters e motas na Europa, não basta replicar o modelo dos automóveis: é necessária uma solução que torne o modelo elétrico mais barato e mais prático do que a gasolina. É isto que a Pollen oferece”, sublinha Rui Bento, cofundador e CEO da Pollen.
A Pollen conta neste momento com três estações instaladas em Lisboa – em estações de serviço da Galp nas Amoreiras, em Alvalade e no Lumiar – e prevê abrir várias outras nos próximos meses. As estações são automatizadas, disponíveis 24 horas por dia, e a troca da bateria é feita em segundos: sem esperas, sem preocupações com a autonomia, e sem tempo de inatividade.
Fundada por Rui Bento, que lançou e liderou a Uber em Portugal e Uber Eats no Sul da Europa, e foi também fundador da Kitch, vendida à Glovo em 2022, e Miguel Morgado, fundador da Hunter Boards, a Pollen captou 3,2 milhões de euros de investimento, com ronda liderada pela Pale Blue Dot e Mustard Seed Maze. A startup portuguesa tem planos de expansão para outras cidades europeias, com foco imediato na Península Ibérica.
A ambição da startup é viabilizar 100 milhões de viagens e entregas diárias em todo o mundo, sem recurso a combustíveis fósseis, através da sua rede de troca de baterias por subscrição. A tecnologia da Pollen tem aplicações que vão para além da mobilidade urbana, incluindo o fornecimento distribuído de energia de reserva para as cidades.
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