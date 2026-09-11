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A entrada de 39 deputados da Alternativa para a Alemanha (AfD) no parlamento da Saxónia-Anhalt está a ser acompanhada de perto devido aos percursos de alguns dos novos representantes. Entre os eleitos encontram-se um antigo colaborador da Stasi, um homem ligado à indústria pornográfica e políticos investigados por alegadas ligações a organizações neonazis.

O resultado eleitoral da AfD foi histórico. O partido obteve 43,8% dos votos, tornando-se a maior força política do estado e ficando a apenas três lugares da maioria absoluta. A formação, classificada como de extrema-direita, terá, no entanto, dificuldades em encontrar parceiros para governar.

Entre os novos deputados, de acordo com o The Guardian, está Frank-Ronald Bischoff, de 78 anos, que trabalhou para a Stasi, a polícia política da antiga Alemanha de Leste. Bischoff confirmou ter integrado o Ministério da Segurança do Estado entre 1977 e 1989, antes da queda do Muro de Berlim.

Outro caso que tem merecido atenção é o de Phillipp-Anders Rau. O político viu ser confirmada judicialmente a sua participação em produções pornográficas, depois de ter contestado publicamente essa informação. O seu passado inclui ainda uma condenação por furto e um processo relacionado com um certificado escolar falsificado.

A nova bancada inclui também Sebastian Koch e Simon Lansmann, que são alvo de investigação por alegadas ligações à Artgemeinschaft, organização de extrema-direita de inspiração neopagã que foi proibida pelas autoridades alemãs em 2023. Ambos rejeitam qualquer envolvimento ilícito.

Outros deputados têm sido associados a organizações da extrema-direita alemã, incluindo a Heimattreue Deutsche Jugend, grupo neonazi proibido pelas autoridades. Há ainda membros da bancada que mantiveram contactos com círculos políticos próximos da Rússia ou viajaram para territórios ucranianos ocupados pelas forças russas.

A liderança regional da AfD procura, entretanto, transformar a vitória eleitoral numa possibilidade de governo. Ulrich Siegmund, líder do partido na Saxónia-Anhalt, tem defendido que as acusações contra deputados individuais devem ser avaliadas com base nos resultados das investigações.

A principal dificuldade é política: apesar do resultado eleitoral, os restantes partidos continuam a rejeitar uma coligação com a AfD. A formação precisa de três deputados adicionais para atingir a maioria absoluta no parlamento regional.

A composição da nova bancada coloca assim um desafio adicional à AfD, que terá de lidar não apenas com a pressão para formar governo, mas também com o escrutínio sobre o passado e as ligações de alguns dos seus representantes.

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