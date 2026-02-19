Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, André saiu da esquadra Aylsham, em Norfolk, no banco de trás de um carro, 12 horas depois da sua detenção, por suspeita de "alegada conduta indevida no exercício de funções públicas".

Em comunicado, a polícia de Thames Valley afirmou que "esta quinta-feira prendemos um homem na casa dos sessenta, em Norfolk, sob investigação de conduta indevida no exercício de funções públicas. O homem preso foi libertado e está sob investigação. Também podemos confirmar que as buscas em Norfolk estão concluídas. As buscas em Bershire ainda estão em andamento".

O "The Guardian" revela que a operação da polícia segue-se à divulgação de e-mails pelo Departamento de Justiça dos EUA que parecem mostrar o ex-príncipe a partilhar relatórios de visitas oficiais a Hong Kong, Vietname e Singapura.

Um e-mail, datado de novembro de 2010, parece ter sido reencaminhado por Mountbatten-Windsor cinco minutos após ter sido enviado pelo seu então conselheiro especial Amir Patel.

Outro, na véspera de Natal de 2010, parecia enviar a Jeffrey Epstein um resumo confidencial sobre oportunidades de investimento na reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão.

A polícia de Thames Valley lançou um comunicado, citado pelo jornal britânico BBC: "Como parte da investigação, prendemos hoje um homem na casa dos sessenta anos, de Norfolk, por suspeita de má conduta no exercício de funções públicas, e estamos a realizar buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. Não divulgaremos o nome do homem detido, de acordo com as orientações nacionais. Lembrem-se também de que este caso está em curso, pelo que se deve ter cuidado com qualquer publicação para evitar desrespeito ao tribunal."

Esta é a primeira detenção de Andrew Mountbatten-Windsor, que enfrentou várias alegações relacionadas com os seus contactos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. O antigo príncipe negou de forma consistente e veemente qualquer irregularidade.

