O "The Guardian" revela que a operação da polícia segue-se à divulgação de e-mails pelo Departamento de Justiça dos EUA que parecem mostrar o ex-príncipe a partilhar relatórios de visitas oficiais a Hong Kong, Vietname e Singapura.

Um e-mail, datado de novembro de 2010, parece ter sido reencaminhado por Mountbatten-Windsor cinco minutos após ter sido enviado pelo seu então conselheiro especial Amir Patel.

Outro, na véspera de Natal de 2010, parecia enviar a Jeffrey Epstein um resumo confidencial sobre oportunidades de investimento na reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão.

A polícia de Thames Valley lançou um comunicado, citado pelo jornal britânico BBC: "Como parte da investigação, prendemos hoje um homem na casa dos sessenta anos, de Norfolk, por suspeita de má conduta no exercício de funções públicas, e estamos a realizar buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. Não divulgaremos o nome do homem detido, de acordo com as orientações nacionais. Lembrem-se também de que este caso está em curso, pelo que se deve ter cuidado com qualquer publicação para evitar desrespeito ao tribunal."

O subchefe da polícia Oliver Wright afirmou: "Após uma avaliação exaustiva, abrimos agora uma investigação sobre esta alegação de conduta indevida no exercício de funções públicas.

É importante protegermos a integridade e a objetividade da nossa investigação, enquanto trabalhamos com os nossos parceiros para investigar esta alegada infração.

Compreendemos o significativo interesse público neste caso e forneceremos atualizações no momento oportuno."

Esta é a primeira detenção de Andrew Mountbatten-Windsor, que enfrentou várias alegações relacionadas com os seus contactos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. O antigo príncipe negou de forma consistente e veemente qualquer irregularidade.