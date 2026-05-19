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A investigação, conduzida pelo juiz José Luis Calama, procura esclarecer o destino dos 53 milhões de euros concedidos pelo governo espanhol à companhia aérea Plus Ultra durante a crise provocada pela covid-19. As autoridades suspeitam que parte do montante possa ter sido alvo de operações de lavagem de dinheiro.

Segundo o El País, a Unidade de Crimes Económicos e Fiscais da Polícia Nacional realizou buscas no gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, bem como na empresa das suas filhas e noutras sociedades ligadas ao processo. O antigo chefe do governo espanhol deverá prestar depoimento no próximo dia 2 de junho.

Caso avance judicialmente, Zapatero torna-se o primeiro ex-primeiro-ministro da história democrática de Espanha a ser investigado num caso de corrupção.

A notícia gerou reações imediatas no panorama político espanhol. O porta-voz do Partido Popular (PP), Miguel Tellado, considerou o caso “extremamente grave”, por envolver, segundo afirmou, “o principal assessor de Sánchez”.

“O governo tem de dar explicações agora. Todo o esquema está a desmoronar-se e os líderes estão a começar a cair”, declarou o dirigente popular.

Também o secretário-geral do Vox, Ignacio Garriga, defendeu que seria “incompreensível” que o PP não apresentasse uma moção de censura contra o executivo liderado por Pedro Sánchez, acusando o governo de estar “afundado até o pescoço em corrupção”.

Do lado do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), a porta-voz Montse Mínguez sugeriu que a denúncia integra uma alegada perseguição judicial ao partido.

“Eles não vão parar”, afirmou.

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