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Um tribunal sírio condenou esta terça-feira à morte, à revelia, o antigo presidente Bashar al-Assad e o seu irmão mais novo, Maher al-Assad, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante os 14 anos de conflito na Síria, diz a CNN.

Na mesma ação judicial, foi também condenado à morte Atef Najib, primo materno de Bashar al-Assad, acusado de ter liderado a repressão na província de Daraa, no sul do país.

Bashar al-Assad e o irmão Maher fugiram para a Rússia depois de os insurgentes terem entrado em Damasco, em dezembro de 2024. Najib foi posteriormente detido e tornou-se um dos mais altos responsáveis do regime a ser levado a julgamento.

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