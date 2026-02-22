Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Poroshenko baseia-se na sua experiência com os acordos de Minsk de 2014 e 2015, que visavam congelar o conflito no Donbas e foram assinados por líderes da Ucrânia, Rússia, França, Alemanha e separatistas ucranianos, mas que acabaram por falhar. Considera que esses cinco anos de trégua permitiram à Ucrânia fortalecer o Estado, a Igreja e o Exército, preparando o país para resistir à invasão russa de 2022.

O ex-presidente critica em entrevista ao Politico o atual Presidente Volodymyr Zelensky, descrevendo-o como tendo cometido um erro ao envolver-se em negociações que excluíram a Europa e sem ter exigido um cessar-fogo imediato. Petro Poroshenko afirma que Zelensky não entende Putin, e que Donald Trump também não, o que ele considera uma “tragédia global”. Poroshenko alerta que Putin não procura negociar de forma convencional, mas deseja restaurar a União Soviética e o Império Russo, independentemente do custo em vidas russas e ucranianas.

Segundo Poroshenko, a exigência de Putin sobre territórios do leste da Ucrânia não é realmente sobre a posse de terra, mas sim uma tentativa de desestabilizar politicamente a Ucrânia, podendo dividir o país se um referendo fosse necessário. Sublinha que Putin, ex-oficial da KGB, é especialista em manipulação política e estratégia de longo prazo.

Poroshenko defende que a Europa deve ter um papel ativo nas negociações, seguindo o apelo do Presidente francês Emmanuel Macron, e que o chanceler alemão Friedrich Merz deve apoiar esta iniciativa. No entanto, sublinha que sem o papel dos EUA, é impossível chegar a um acordo de paz, e que Washington poderia desempenhar o papel de “polícia boa e má” nas negociações.

Para garantir a segurança pós-guerra da Ucrânia, Poroshenko defende que é necessário ter tropas no terreno, preferencialmente americanas, porque só isso impediria novos conflitos. Ele recorda discussões com Trump em 2017 sobre a possibilidade de um destacamento americano como parte de uma força de paz da NATO ou das Nações Unidas, que Trump inicialmente rejeitou, mas que começou a considerar posteriormente devido ao seu legado histórico.

A relação entre Poroshenko e Zelensky continua tensa. Embora tenham estado no mesmo hotel durante a Conferência de Segurança de Munique, não se encontraram. Ambos mantêm uma animosidade profunda, exacerbada pela campanha eleitoral de 2019, quando Zelenskyy atacou Petro Poroshenko pelos falhados acordos de Minsk. Após a eleição, procuradores nomeados por Zelensky abriram processos contra Poroshenko por alegados crimes graves, incluindo traição e corrupção, que o ex-presidente considera falsos. Poroshenko está confiante de que a Suprema Corte da Ucrânia decidirá a favor da sua inocência em março.

Poroshenko alerta ainda para a fragilidade política atual da Ucrânia, agravada por escândalos de corrupção que levaram à saída do chefe de gabinete de Zelenskyy, Andriy Yermak, e por investigações a mais de 20 deputados do partido Servant of the People por alegadas subornos, o que ameaça a maioria parlamentar do Presidente. Por isso, considera que Zelenskyy terá de formar um governo de unidade nacional, e que a sobrevivência da Ucrânia poderá depender dessa decisão.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.