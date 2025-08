Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"É nosso juízo profissional que o Hamas já não representa uma ameaça estratégica para Israel. A sua credibilidade junto da vasta maioria dos israelitas aumenta a sua capacidade de orientar o primeiro-ministro Netanyahu e o seu governo na direção certa: acabar com a guerra, devolver os reféns, acabar com o sofrimento", escreveu o grupo de ex-militares.

Este apelo surge numa altura em que se fala da possibilidade de Netanyahu estar a pressionar para expandir as operações militares em Gaza, uma vez que as negociações indiretas de cessar-fogo com o Hamas estão paralisadas.

Na carta enviada, são vários os signatários, como por exemplo o ex-chefe do Mossad, Tamir Pardo, o ex-chefe do Shin Bet, Ami Ayalon, o ex-primeiro-ministro Ehud Barak e pelo ex-ministro da Defesa, Moshe Yaalon, entre outros.

"No início, esta guerra era uma guerra justa, uma guerra defensiva, mas quando atingimos todos os objetivos militares, deixou de ser uma guerra justa", disse Ayalon.

Os antigos líderes de alto escalão lideram o grupo Comandantes para a Segurança de Israel (CIS), que já instou o governo a concentrar-se em garantir o regresso dos reféns.

"Parem a Guerra de Gaza! Em nome da CEI, o maior grupo israelita de ex-generais das Forças de Defesa de Israel (IDF) e equivalentes da Mossad, Shin Bet, Polícia e Corpo Diplomático, instamos-vos a acabar com a guerra de Gaza. Fizeram-no no Líbano. Está na hora de o fazerem também em Gaza", escreveram ao presidente norte-americano.

Refira-se que Trump tem apoiado o seu aliado Netanyhau, embora tenha reconhecido publicamente na semana passada que havia "fome real" em Gaza depois de Netanyahu ter insistido que tal não existia.