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As explosões ocorreram entre 26 e 27 de setembro de 2022, perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, provocando danos severos em três dos quatro gasodutos e interrompendo o fornecimento de gás russo à Alemanha. Em entrevista ao jornal alemão Bild, por ocasião do lançamento do seu livro A Explosão do Nord Stream: A Verdadeira História da Sabotagem que Abalou a Europa, Pancevski afirma ter contactado diretamente com membros envolvidos na operação.

De acordo com o jornalista, “Freya” trabalhou em jovem como modelo em produções eróticas na Ucrânia, frequentando a vida noturna de Kiev. Mais tarde, terá descoberto o mergulho profissional, atividade que acabou por ganhar contornos militares após o início da guerra na Ucrânia. A sua experiência em mergulhos profundos, abaixo dos 100 metros, terá sido determinante para a missão.

Segundo o relato, a sabotagem foi planeada por uma unidade de elite ucraniana liderada por veteranos das forças especiais, que viam o fornecimento de gás russo à Alemanha como um instrumento central de influência geopolítica de Moscovo. Pancevski sustenta que “Freya” participou diretamente na colocação dos explosivos, realizando vários mergulhos com cerca de 80 quilos de equipamento, em condições extremas. “A mergulhadora mais corajosa de todo o grupo era uma mulher”, escreve.

O jornalista acrescenta que o então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, terá informado o presidente Volodymyr Zelensky sobre o plano. Zelensky continua, no entanto, a negar qualquer conhecimento prévio da operação.

As investigações reuniram diverso material sobre “Freya”, incluindo fotografias antigas de carácter explícito, que inicialmente levantaram dúvidas quanto à sua identidade. Segundo Pancevski, a agente estaria preparada para usar o seu passado na indústria pornográfica como disfarce, alegando a eventual filmagem de conteúdos subaquáticos caso fosse interpelada pelas autoridades.

Atualmente, “Freya” será instrutora de mergulho tático militar e integrará as forças armadas ucranianas, de acordo com a imprensa internacional.

Outras investigações jornalísticas apontam para a possibilidade de os responsáveis serem ex-agentes ucranianos com treino da CIA, sugerindo ainda que os Estados Unidos teriam conhecimento prévio do plano e informado a Alemanha. Até ao momento, o único suspeito detido é um cidadão ucraniano, extraditado de Itália para a Alemanha, onde permanece em prisão preventiva desde novembro de 2025, negando qualquer envolvimento na sabotagem.

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