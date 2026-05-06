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Manuel Caldeira Cabral é o novo diretor da Escola de Formação de Executivos da Universidade do Minho (UMinhoExec), sucedendo num momento considerado decisivo para o futuro da instituição, escreve o Jornal Económico.

A UMinhoExec, ligada à Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, onde o próprio Caldeira Cabral é vice-presidente, assume atualmente um papel relevante na qualificação de quadros superiores e dirigentes, tanto da região Norte como do país.

A instituição soma mais de 6000 diplomados e já realizou mais de 160 programas formativos em áreas como Gestão, Recursos Humanos, Administração Pública, Contratação Pública, Marketing e Estratégia, entre outras. Para além disso, desenvolve pós-graduações à medida para diversas organizações e empresas, entre as quais a Caixa Geral de Depósitos, a Segurança Social, a Autoridade Tributária, o dst Group, a Sanitop e a Altice Labs.

Segundo a informação avançada pela instituição ao JE, “com a nova liderança e a futura instalação no coração da cidade de Braga, a UMinhoExec reafirma o seu compromisso em aproximar o ensino superior dos desafios reais da economia contemporânea, potenciando a colaboração com as suas 20 empresas associadas fundadoras e com a região Norte”.

A escola nasceu há pouco mais de uma década e integra a Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, presidida por Luís Aguiar-Conraria. Desde a sua criação, tem vindo a afirmar-se como uma estrutura de ligação entre o meio académico e o tecido empresarial e institucional, com uma oferta formativa orientada para as necessidades concretas do mercado.

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