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O ex-ministro dos Transportes espanhol, José Luis Ábalos, foi condenado por unanimidade pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato (desvio de fundos públicos) e tráfico de influências e terá de cumprir um máximo de 16 anos e meio de prisão.

O antigo assessor, Koldo García, foi condenado a 19 anos e oito meses de prisão (com um máximo de 15 anos de cumprimento efetivo), enquanto o empresário Víctor de Aldama foi condenado a quatro anos e meio de prisão, que poderá não ser efetiva caso não volte a cometer crimes, apresente um relatório semestral das suas atividades e faça trabalho comunitário — o tribunal considerou a circunstância atenuante da confissão como "altamente qualificada".

Por decisão do juiz, José Luis Ábalos e Koldo García assistiram à leitura da sentença por videoconferência a partir da prisão de Soto del Real (Madrid), onde se encontram detidos em prisão preventiva desde 27 de Novembro de 2025.

O julgamento, que terminou a 6 de Maio e cuja sentença foi lida esta manhã, contou com 14 sessões, nas quais foram ouvidas mais de 70 pessoas, entre funcionários públicos, empresários, peritos, agentes polícia e familiares dos arguidos.

De acordo com o processo, os três arguidos formavam uma "organização criminosa" cujo objetivo era obter vantagem a partir do cargo ocupado por Ábalos. O Ministério dos Transportes adjudicou um contrato para o fornecimento de 13 milhões de máscaras à State Ports e à Adif (gestora da infraestrutura ferroviária espanhola) a uma empresa ligada a Víctor de Aldama, que pagava ao então ministro uma remuneração mensal de 10.000 euros por "despesas fixas", entre outras benesses.

A relação de José Luis Ábalos e o seu assessor com o empresário remonta a 2018, poucos meses depois de Ábalos ter assumido o cargo de ministro das Obras Públicas no primeiro governo de Pedro Sánchez, altura em que contratou Koldo García como seu motorista. Nos meses seguintes, a relação estreitou-se depois de os três se terem encontrado em diversos eventos e viagens.

Segundo o Supremo Tribunal, os arguidos cedo se aperceberam de uma oportunidade de "obter um benefício financeiro mútuo". E, com este propósito em mente, acordaram que, aproveitando a posição do então ministro no governo espanhol e também no Partido Socialista, onde era secretário, poderiam facilitar contratos públicos "em troca do correspondente benefício financeiro" para todos.

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