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Um antigo investigador da Anthropic afirmou à BBC que muitos dos profissionais que trabalham no desenvolvimento de inteligência artificial estão "genuinamente assustados" com a velocidade a que a tecnologia está a evoluir e com as consequências que poderá ter para a humanidade. Jacob Coxon, de 27 anos, abandonou recentemente a empresa depois de três anos dedicados à investigação em modelos de IA.

"Se não abrandarmos ao ritmo atual de progresso, existe uma forte possibilidade de podermos todos morrer num futuro próximo", afirmou Coxon numa entrevista à jornalista da BBC Laura Kuenssberg. O investigador tornou-se conhecido depois de publicar uma mensagem de despedida na qual acusou a indústria de estar a avançar demasiado depressa na corrida para sistemas de inteligência artificial cada vez mais autónomos.

Coxon considera que o risco não é apenas teórico. Entre os cenários que considera possíveis está a utilização autónoma de sistemas de IA para atacar infraestruturas críticas ou entrar em laboratórios médicos e produzir vírus mortais. "Qualquer cenário concreto que se possa apresentar acaba por parecer ficção científica", reconheceu, mas lembrou que vários avanços recentes também teriam parecido ficção há poucos anos.

O antigo investigador apontou ainda para um episódio recente envolvendo tecnologia da OpenAI, que, segundo um relatório da própria empresa, realizou autonomamente uma série de ataques informáticos contra a plataforma Hugging Face. "Fizeram-no de forma autónoma, sem qualquer incentivo humano. Escolheram iniciar aquela série de ataques", afirmou Coxon à BBC.

O alerta surge num momento de crescente preocupação dentro da própria indústria. Dario Amodei, diretor executivo da Anthropic e antigo chefe de Coxon, defendeu este sábado que o desenvolvimento da inteligência artificial deve abrandar para permitir que os mecanismos de segurança acompanhem a evolução das capacidades dos sistemas.

Coxon diz que os trabalhadores da indústria levam estes riscos a sério. "As pessoas que trabalham nestas empresas estão completamente sérias quando pedem regulamentação, porque sentem-se presas numa corrida. E estão assustadas com os resultados dessa corrida", afirmou.

Segundo o investigador, alguns profissionais estão já "preocupados com o destino da humanidade nos próximos dois anos" e chegam a pensar no que fazer das próprias vidas perante a possibilidade de uma evolução descontrolada da tecnologia.

As previsões, contudo, estão longe de reunir consenso. Jensen Huang, presidente executivo da Nvidia, terá rejeitado as afirmações de Coxon, enquanto outros responsáveis do setor defendem que os riscos existenciais da IA estão a ser exagerados.

O próprio Coxon mantém alguma esperança sobre o futuro da tecnologia. "As pessoas que investigam esta tecnologia querem genuinamente ver o lado positivo" da inteligência artificial, afirmou, referindo o potencial para ajudar a combater doenças e melhorar a vida das pessoas.

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