De acordo com a acusação, datada de 11 de dezembro e a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira, a mulher de Miguel Arruda foi igualmente acusada, neste caso de um crime de recetação, por ter presumivelmente usufruído de roupa e outros bens, sabendo que estes teriam sido furtados pelo marido.

Miguel Arruda foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega nas eleições legislativas de março de 2024. Em janeiro de 2025, após ter sido constituído arguido, passou à condição de deputado independente. Na altura em que o processo se tornou público, o antigo parlamentar negou a prática dos crimes.

