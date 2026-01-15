Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tribunal criminal de Haut-Rhin, no leste de França, decidiu esta quinta-feira que existem provas suficientes para levar o ex-nadador a julgamento por violação e agressão sexual. A defesa tinha recorrido da acusação em maio de 2025, mas o recurso foi agora rejeitado.

Os factos remontam ao período entre janeiro e agosto de 2016, quando Agnel tinha 23 anos e a vítima era menor de idade. Os alegados crimes terão ocorrido em vários locais, nomeadamente em Mulhouse, cidade onde funcionava o clube Mulhouse Olympic Natation, mas também na Tailândia, durante estágios desportivos, e no Rio de Janeiro, à margem dos Jogos Olímpicos.

A investigação teve início no verão de 2021, depois de a jovem, também nadadora do clube na altura, ter apresentado queixa. Cinco meses mais tarde, a 11 de dezembro, Agnel foi formalmente constituído arguido.

Segundo a então procuradora pública, Edwige Roux-Morizot, o atleta “admitiu os atos de que foi acusado” após 48 horas sob custódia policial, embora tenha alegado “falhas de memória relativamente a algumas das violações”.

Atualmente com 33 anos, Yannick Agnel é uma das figuras mais marcantes da natação francesa, com dois ouros olímpicos conquistados em Londres 2012, nos 200 metros livres e na estafeta 4x100 metros, além de títulos mundiais nas mesmas provas no ano seguinte.

