Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado à imprensa, a PJ refere que a investigação permitiu “desmantelar e deter um grupo de três elementos, que se dedicava ao tráfico de estupefacientes na zona norte do país”.

Segundo as autoridades, os “elementos probatórios recolhidos no decorrer da operação” demonstraram que o grupo se dedicava à distribuição de várias substâncias ilícitas, incluindo cocaína, haxixe e drogas sintéticas, todas entretanto apreendidas pelas autoridades.

Entre os detidos encontra-se um antigo agente da polícia que “já tinha sido detido pela PJ pela prática de crimes de roubo”, acrescenta a força de investigação criminal.

Durante a operação, os inspetores apreenderam ainda vários frascos contendo gama-butirolactona (GBL), uma substância química utilizada como precursor do GHB, vulgarmente conhecido como “droga da violação”.

A Polícia Judiciária explica que a GBL “provoca efeitos semelhantes” ao GHB, embora “ao contrário da GHB, não está prevista na legislação como sendo substância proibida”.

Os três suspeitos, com idades compreendidas entre os 40 e os 46 anos e residentes na área do Grande Porto, foram presentes a primeiro interrogatório judicial.

Como medidas de coação, o tribunal determinou a proibição de contactos entre os arguidos e apresentações semanais às autoridades.

A PJ acrescenta que “as investigações prosseguem”, sendo o inquérito dirigido pelo DIAP do Porto.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.