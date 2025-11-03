Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vídeo, transmitido em agosto de 2024, mostrava reservistas a cercar o detido com escudos e a agredi-lo, incluindo um alegado ato de tortura com um objeto pontiagudo. Cinco soldados foram acusados de abuso agravado e ofensas corporais graves, e segundo a BBC todos negam as acusações.

Tomer-Yerushalmi demitiu-se na sexta-feira, assumindo “total responsabilidade” pela divulgação, que disse ter sido feita para combater “propaganda falsa contra as autoridades judiciais do exército”.

O ministro da Defesa, Israel Katz, proibiu o seu regresso ao cargo, acusando-a de “espalhar calúnias contra os soldados israelitas”, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou o incidente como “o ataque de relações públicas mais grave” contra o Estado desde a sua fundação.

Horas após a sua demissão, a ex-advogada foi dada como desaparecida, levando a uma operação de busca nas praias de Herzliya, onde acabou por ser encontrada viva. Pouco depois, a polícia confirmou a detenção de Tomer-Yerushalmi e do ex-procurador militar Matan Solomosh, suspeitos de envolvimento no vazamento do vídeo e de outros crimes.

O caso tornou-se um ponto de rutura política em Israel: a direita considera a divulgação uma traição ao exército, enquanto setores da esquerda veem o vídeo como prova crucial de abusos sistemáticos de detidos palestinianos após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Um relatório da ONU já havia acusado Israel de práticas de tortura e violência sexual generalizadas contra prisioneiros de Gaza, acusações que o governo israelita rejeita, garantindo cumprir o direito internacional.

