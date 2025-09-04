Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Foi detido pela GNR um homem, de 40 anos, por suspeitas de ter ateado fogos junto à Estrada Municipal 530 (EM530), no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, revelou fonte da força de segurança à Lusa.
O suspeito é Marcos Silva, mandatário da candidatura do Chega à Câmara de Vendas Novas, encabeçada por Jorge Alcobia Pereira, nas próximas autárquicas, confirmou a Lusa junto deste candidato, após circularem informações nesse sentido.
O candidato à Câmara de Vendas Novas revelou que o suspeito ainda faz oficialmente parte das listas por legalmente ser difícil substituí-lo. Acrescenta que Marcos Silva já não estava a exercer o cargo de mandatário, pois quis "sair há algum tempo" e justifica que o detido neste momento não pertence às listas e revela não ter "contacto nenhum" com o mandatário.
Nas anteriores eleições autárquicas, realizadas em 2021, Marco Silva foi o cabeça de lista do Chega à Câmara de Vendas Novas, sem ser eleito, e também já foi coordenador daquela concelhia do partido.
A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à Lusa que o alegado pirómano foi detido, em flagrante delito, junto à EM530, que liga Cortiçadas de Lavre à Estrada Nacional 380 (EN380), após ter sido detetado a sair do carro e a pôr fogo na berma da estrada.
"Na sua posse foram encontrados um isqueiro, uma garrafa de álcool e jornais", adiantou a mesma fonte.
De acordo com a fonte da GNR, os militares do Destacamento de Montemor-o-Novo da Guarda estavam a fazer diligências, desde domingo, após o surgimento de focos de incêndio, de madrugada, durante vários dias, naquela zona.
Na sequência destas ignições, "ardeu pasto e os bombeiros de Vendas Novas e Montemor-o-Novo conseguiram extinguir rapidamente os focos de incêndio", salientou.
O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Montemor-o-Novo para a aplicação de eventuais medidas de coação.
