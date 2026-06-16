De acordo com o IPMA, o aviso estará em vigor entre as 12h00 e as 21h00 de hoje e repete-se no mesmo período na quarta-feira. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido quando existe risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Para hoje, a previsão aponta para céu pouco nublado no continente, com ocorrência de aguaceiros no interior durante a tarde, mais prováveis nas regiões Norte e Centro, onde poderão ser localmente intensos, acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, de granizo.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado do quadrante norte, possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sobretudo no litoral Norte e Centro, e uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 15 graus Celsius, em cidades como Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Évora e Setúbal, e os 20 graus em Faro. Já as máximas vão oscilar entre os 21 graus em Aveiro e os 35 graus em Évora e Beja, os distritos mais quentes do país neste arranque de semana.