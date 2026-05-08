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Segundo o The Guardian, a evacuação do navio de cruzeiro MV Hondius terá de ser concluída nas 24 horas após a chegada da embarcação a Tenerife, prevista para domingo, sob risco de enfrentar atrasos de vários dias ou até semanas devido ao agravamento do estado do mar e do vento.

A bordo encontram-se 149 passageiros e membros da tripulação, cuja receção, avaliação e repatriamento estão a ser coordenados pelas autoridades espanholas numa operação considerada “sem precedentes” pela ministra da Saúde de Espanha, Mónica García.

As autoridades regionais das Canárias indicaram que a única oportunidade para realizar a operação será entre o meio-dia de domingo e a alteração das condições atmosféricas prevista para segunda-feira. Caso contrário, o navio poderá ter de abandonar a zona e aguardar até ao final de maio para uma nova tentativa de evacuação.

O MV Hondius deverá permanecer fundeado ao largo do porto de Granadilla, no sudeste de Tenerife, sem atracar. Os passageiros serão avaliados a bordo e não terão contacto com a população local durante o processo de evacuação. Os 14 cidadãos espanhóis presentes no navio serão transportados para um hospital militar em Madrid, onde cumprirão quarentena obrigatória.

Mónica García afirmou que a Organização Mundial da Saúde confiou a Espanha a coordenação desta resposta internacional, que envolve 23 países. A ministra acrescentou que os cidadãos estrangeiros que não necessitem de cuidados médicos urgentes serão repatriados para os respetivos países, mesmo que apresentem sintomas.

Até ao momento, o surto provocou a morte de três pessoas — um casal neerlandês e um cidadão alemão. Outros quatro infetados confirmados, incluindo dois britânicos, um neerlandês e um suíço, estão internados em hospitais nos Países Baixos, África do Sul e Suíça.

As autoridades britânicas e espanholas investigam ainda dois possíveis novos casos associados ao navio. Um deles envolve um cidadão britânico na ilha de Tristan da Cunha, no Atlântico Sul, onde o cruzeiro fez escala a 15 de abril. O outro caso diz respeito a uma mulher internada em Alicante, que viajou no mesmo voo de um passageiro neerlandês que morreu em Joanesburgo após contrair o vírus.

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