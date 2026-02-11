Segundo o responsável, pelas 7 horas desta manhã, a retirada de mais de três mil pessoas ainda estava em curso.

“Estamos a falar do deslocamento de mais de três mil pessoas. É uma operação gigantesca. Durante a noite não houve uma subida significativa, mas há um risco de os diques do rio Mondego poderem colapsar e causar inundações”, disse, acrescentando que as autoridades continuam a monitorizar a situação.

A operação envolve deslocamento e abrigo temporário das populações afetadas, com o objetivo de prevenir vítimas e minimizar os impactos de eventuais inundações, face às condições meteorológicas adversas que continuam a afetar o Norte e Centro de Portugal.