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Segundo a BBC, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, tem tentado estreitar os laços políticos e económicos com a Europa desde o início de 2025, altura em que assumiu o cargo. Em novembro, o governo revelou que a emissora pública do Canadá estava a “explorar a participação no Festival Eurovisão”. O orçamento era cerca de 150 milhões de dólares canadianos, o equivalente a mais de 92 milhões de euros.

Esta não é a primeira vez que um país fora do espaço europeu integra a competição. Se o Canadá vier a participar, irá juntar-se a Israel e à Austrália.

As regras da Eurovisão dizem que a participação no concurso é aberta a países com organizações de difusão integradas na União Europeia de Radiodifusão.

Apesar de estar apto a participar, a intenção ainda não foi confirmada. Segundo a CBC, a CBC/Rádio-Canada remeteu essa decisão para mais tarde.