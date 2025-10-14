Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A União Europeia de Radiodifusão (EBU) cancelou a votação de emergência que estava agendada para decidir a eventual exclusão de Israel do Festival Eurovisão da Canção, avança esta terça-feira a Sky News.

Segundo o canal britânico, a votação estava marcada para o início de novembro, após vários países terem ameaçado boicotar o concurso caso Israel fosse autorizado a participar na edição de 2026. Contudo, “na sequência dos recentes desenvolvimentos no Médio Oriente”, a EBU decidiu adiar a deliberação e integrar o tema na assembleia-geral de inverno, que terá lugar em dezembro.

“O conselho executivo acordou esta segunda-feira que deveria haver uma discussão presencial entre os membros sobre a questão da participação no Festival Eurovisão da Canção 2026”, citou a Sky News da declaração oficial da EBU.

A decisão segue-se ao acordo de cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas, que levou à libertação dos últimos reféns israelitas em Gaza e de centenas de prisioneiros palestinianos, pondo fim a dois anos de conflito.

Boicotes em preparação

A votação agora suspensa surgiu após Eslovénia, Espanha, Países Baixos, Irlanda e Islândia terem manifestado que considerariam abandonar o concurso se Israel fosse incluído. Espanha, uma das chamadas “Big Five” — os principais financiadores do evento —, poderia ter um impacto financeiro significativo na Eurovisão caso confirmasse a sua saída.

Em declarações à agência Reuters, a emissora austríaca ORF, responsável por organizar o evento de 2026 em Viena, disse acolher favoravelmente a decisão da EBU.

A Sky News recorda que, em setembro, a presidente da EBU, Delphine Ernotte Cunci, reconheceu que a situação “nunca tinha sido tão divisiva” e que a decisão “merecia uma base democrática mais ampla”.

Até ao momento, não está claro se a votação será retomada numa data posterior.

