Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o El País, vários países decidiram abandonar a competição no início de dezembro, entre os quais Espanha, Países Baixos, Eslovénia, Islândia e Irlanda, por discordarem da presença de Israel. Porta-vozes destes países justificaram a saída afirmando que se trata de um país que “contribuiu para um genocídio”.

A estrutura do concurso mantém-se, com 15 países em cada semifinal, a realizar-se a 12 e 14 de maio, enquanto os países do chamado Big Five (este ano sem Espanha) e o país anfitrião, Áustria, passam diretamente à final, marcada para 16 de maio.

Entre as alterações aprovadas pela organização para 2026, está o regresso do júri profissional às semifinais, que volta a votar em conjunto com o público na escolha dos 25 finalistas. Esta medida surge depois de ter sido inviabilizada qualquer votação sobre a exclusão de Israel.

Portugal mantém participação apesar da contestação

Portugal está entre os países confirmados na competição. A decisão foi comunicada pela RTP, após se tornar claro que Israel não seria afastado do festival. No entanto, a posição da estação pública gerou contestação.

Depois da polémica, afinal Israel vai estar na Eurovisão. RTP confirma participação de Portugal
Depois da polémica, afinal Israel vai estar na Eurovisão. RTP confirma participação de Portugal
Ver artigo

No dia 5 de dezembro, foi lançada uma petição pública a exigir a retirada de Portugal do concurso, que reúne atualmente cerca de 26 mil assinaturas. No texto, os subscritores consideram que “esta postura [da RTP] é inaceitável perante a contínua catástrofe humanitária e ofensiva militar na Faixa de Gaza” e criticam ainda “os escândalos de manipulação de voto que mancharam a edição de 2025 em Basileia, comprovando a incapacidade da organização (EBU/UER) em travar a politização do evento”.

A decisão portuguesa levou também a um boicote por parte de vários músicos. Cristina Branco, Bateu Matou, Rita Dias e Djodje estão entre os 17 artistas que anunciaram que não representarão Portugal na Eurovisão caso vençam o Festival da Canção.

Perante este cenário, a RTP admitiu a possibilidade de levar à Eurovisão uma canção que não seja a vencedora do Festival RTP da Canção. A estação afirma compreender a posição assumida por muitos compositores, mas reiterou a decisão de manter a participação portuguesa no evento.

Lista de países confirmados

Os 35 países confirmados para a Eurovisão 2026 são: Albânia, Alemanha, Arménia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bulgária, Chéquia, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça e Ucrânia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.