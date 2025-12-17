Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o El País, vários países decidiram abandonar a competição no início de dezembro, entre os quais Espanha, Países Baixos, Eslovénia, Islândia e Irlanda, por discordarem da presença de Israel. Porta-vozes destes países justificaram a saída afirmando que se trata de um país que “contribuiu para um genocídio”.

A estrutura do concurso mantém-se, com 15 países em cada semifinal, a realizar-se a 12 e 14 de maio, enquanto os países do chamado Big Five (este ano sem Espanha) e o país anfitrião, Áustria, passam diretamente à final, marcada para 16 de maio.

Entre as alterações aprovadas pela organização para 2026, está o regresso do júri profissional às semifinais, que volta a votar em conjunto com o público na escolha dos 25 finalistas. Esta medida surge depois de ter sido inviabilizada qualquer votação sobre a exclusão de Israel.

Portugal mantém participação apesar da contestação

Portugal está entre os países confirmados na competição. A decisão foi comunicada pela RTP, após se tornar claro que Israel não seria afastado do festival. No entanto, a posição da estação pública gerou contestação.

No dia 5 de dezembro, foi lançada uma petição pública a exigir a retirada de Portugal do concurso, que reúne atualmente cerca de 26 mil assinaturas. No texto, os subscritores consideram que “esta postura [da RTP] é inaceitável perante a contínua catástrofe humanitária e ofensiva militar na Faixa de Gaza” e criticam ainda “os escândalos de manipulação de voto que mancharam a edição de 2025 em Basileia, comprovando a incapacidade da organização (EBU/UER) em travar a politização do evento”.

A decisão portuguesa levou também a um boicote por parte de vários músicos. Cristina Branco, Bateu Matou, Rita Dias e Djodje estão entre os 17 artistas que anunciaram que não representarão Portugal na Eurovisão caso vençam o Festival da Canção.

Perante este cenário, a RTP admitiu a possibilidade de levar à Eurovisão uma canção que não seja a vencedora do Festival RTP da Canção. A estação afirma compreender a posição assumida por muitos compositores, mas reiterou a decisão de manter a participação portuguesa no evento.

Lista de países confirmados

Os 35 países confirmados para a Eurovisão 2026 são: Albânia, Alemanha, Arménia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bulgária, Chéquia, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça e Ucrânia.

