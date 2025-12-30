Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Devido a um problema com a alimentação elétrica aérea no Túnel do Canal da Mancha e a consequente falha do comboio Le Shuttle, recomendamos vivamente a todos os nossos passageiros que adiem a sua viagem para uma data diferente", lê-se no site da Eurostar.

"Por favor, não venha à estação, a menos que já tenha um bilhete para viajar. Lamentamos que os comboios que podem circular estejam sujeitos a atrasos graves e cancelamentos de última hora. Por favor, verifique as atualizações em tempo real sobre o estado do seu comboio na página Estado e horários dos comboios", é ainda referido.

Segundo a BBC, também a National Rail emitiu uma declaração, em que afirma que o problema com a energia provavelmente causará atrasos graves e cancelamentos de última hora entre Londres St Pancras International e Paris Nord.

