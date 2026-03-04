Europol e PJ desmantelam "LeakBase", um dos maiores fóruns de cibercrime do mundo

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, realizada nos dias 3 e 4 de março, envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da PJ e contou com coordenação da Europol, envolvendo ainda autoridades de vários países. Em Portugal, foram cumpridas seis buscas domiciliárias e uma não domiciliária, resultando na detenção de dois suspeitos, indiciados pela aquisição de cartões ou dispositivos de pagamento obtidos mediante crime informático e de sabotagem informática.

Segundo o comunicado enviado às redações, as buscas decorreram em Lisboa e no Porto e permitiram a apreensão de equipamento informático e informação relevante para o inquérito, conduzido pelo DIAP de Lisboa.

Ativo desde 2021, o LeakBase especializava-se na comercialização de bases de dados obtidas ilegalmente e nos chamados “stealer logs”, arquivos com credenciais roubadas através de malware do tipo infostealer. A plataforma, com características de fórum, permitia aos cibercriminosos comprar, vender e trocar dados comprometidos. Em dezembro de 2025, o LeakBase tinha mais de 142 mil utilizadores registados, cerca de 32 mil publicações e mais de 215 mil mensagens privadas, demonstrando o seu alcance global.

No dia 3 de março, a operação estendeu-se a múltiplas jurisdições, incluindo Austrália, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Grécia, Países Baixos, Polónia, Roménia, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Malásia e Kosovo, envolvendo detenções, buscas domiciliárias e ações de “knock-and-talk” (autoridades batem à porta e solicitam o consentimento do proprietário para revistar a residência).

Já nesta fase, as autoridades procederam à apreensão do domínio do fórum, substituindo-o por uma página informativa. A operação entra agora numa fase de prevenção, destinada a dissuadir novas atividades criminosas e a aumentar a consciencialização sobre as consequências do cibercrime.

O sucesso da ação resultou da colaboração no âmbito da Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), acolhida na Europol, que prepara agora a fase final da investigação.