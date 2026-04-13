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Segundo o jornal South China Morning Post, a agência europeia intensificou os testes em voo da aeronave, desenvolvida pela estatal chinesa Comac, que procura obter homologação na União Europeia.

Os testes em curso integram a terceira de quatro fases do processo de certificação e têm como objetivo avaliar a segurança do modelo através de voos adicionais exigidos pelo regulador europeu, de acordo com fontes citadas pela publicação.

As mesmas fontes indicam que a Administração da Aviação Civil da China mobilizou recursos, incluindo companhias aéreas e pilotos experientes, para apoiar o processo, enquanto fabricantes e operadores forneceram dados técnicos e operacionais recolhidos ao longo dos últimos anos.

O C919 encontra-se em operação em rotas domésticas na China desde maio de 2023 e já terá transportado cerca de quatro milhões de passageiros, segundo dados oficiais.

Após esta fase de ensaios em voo, seguem-se análises técnicas, verificação documental e outros procedimentos antes de uma eventual decisão de certificação.

Algumas fontes apontam ainda que fatores políticos poderão influenciar os prazos, dado que a aprovação depende de um regulador europeu e a aeronave integra componentes-chave fornecidos por empresas ocidentais.

A certificação na União Europeia permitiria ao C919 operar voos comerciais no espaço europeu, num mercado dominado por modelos como o Boeing 737 e o Airbus A320. O processo insere-se na estratégia da China para reduzir a dependência tecnológica no setor aeronáutico, embora o programa continue a depender de componentes essenciais de fornecedores estrangeiros.

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