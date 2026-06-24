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Segundo o The Guardian, Itália colocou 16 cidades sob alerta vermelho para o calor esta quarta-feira, incluindo Milão e Roma.

No Reino Unido, as previsões apontam para temperaturas que poderão atingir os 40ºC em algumas zonas de Inglaterra e do País de Gales. Algumas escolas deverão encerrar e a população foi aconselhada a evitar deslocações desnecessárias. Está também em vigor um alerta vermelho para calor extremo numa vasta área que se estende de Londres a Swansea e de Somerset a Birmingham.

A situação é igualmente grave em França. Na terça-feira foi registado o dia mais quente de sempre no país, enquanto 40 pessoas morreram afogadas nos últimos dias em zonas de banho sem vigilância. Dados governamentais indicam que mais de 90% da população francesa está exposta a calor extremo. Para esta quarta-feira, são esperadas temperaturas entre os 39 e os 41 graus em várias regiões, incluindo a Bretanha, a área de Paris e grande parte do sudoeste francês.

O calor também está a provocar perturbações nas infraestruturas. Cerca de 68 mil habitações ficaram sem eletricidade no oeste de França devido a uma falha relacionada com as temperaturas extremas num transformador da rede elétrica. As autoridades preveem que as condições se mantenham até ao fim de semana, com máximas entre os 40 e os 42 graus e noites particularmente difíceis, durante as quais os termómetros poderão não descer abaixo dos 23 a 28 graus em algumas zonas.

Nos Países Baixos, as regiões centro e sul estarão sob alerta laranja pelo menos até sexta-feira. Em Amesterdão, os residentes com passe municipal poderão utilizar gratuitamente seis piscinas exteriores da cidade. A empresa ferroviária nacional anunciou igualmente a redução do número de comboios em algumas linhas devido ao calor previsto.

Este episódio meteorológico resulta de padrões atmosféricos e de circulação que mantêm o ar quente retido durante vários dias, provocando uma subida gradual das temperaturas.

A vaga de calor deverá avançar para a Europa de Leste nos próximos dias. A Polónia emitiu avisos de calor de elevado nível para o oeste do país entre quinta-feira e sábado, prevendo-se a possibilidade de novos recordes de temperatura. A costa adriática da Croácia foi colocada sob alerta vermelho para sexta-feira e sábado, enquanto a Hungria anunciou que elevará o nível de alerta para o grau máximo entre sábado e terça-feira.

Entre as principais cidades europeias, as previsões para esta quarta-feira apontam para 41 graus em Paris, 39 em Bordéus, 38 em Madrid, 37 em Frankfurt, 36 em Bruxelas, 35 em Roma e Bolonha, 34 em Londres e Amesterdão, 32 em Zurique e Praga, 31 em Berlim e Barcelona. Praticamente toda a faixa geográfica entre Lisboa e Varsóvia deverá enfrentar condições de calor intenso.

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