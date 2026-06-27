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A Europa permanece sob o efeito de uma onda de calor excecional que continua a estabelecer novos máximos de temperatura em vários países, diz o The Guardian. A Alemanha, a Dinamarca e a Eslováquia registaram novos recordes, enquanto as previsões apontam para a continuação do calor extremo à medida que a massa de ar quente se desloca para leste.

Na Alemanha, o Serviço Meteorológico alemão registou 41,5ºC em Drewitz, no estado da Saxónia-Anhalt, superando o recorde nacional de 41,3ºC estabelecido apenas um dia antes em Saarbrücken. Também Berlim atingiu um novo máximo histórico, com 39,2ºC registados na estação meteorológica de Tempelhof, levando as autoridades a recorrerem a canhões de água, normalmente utilizados no controlo de distúrbios, para refrescar a população em vários pontos da cidade.

O calor extremo está igualmente a provocar danos nas infraestruturas alemãs. Várias autoestradas sofreram deformações devido à expansão do betão causada pelas altas temperaturas, enquanto algumas ligações ferroviárias foram suspensas ou sofreram fortes perturbações. As autoridades ferroviárias recomendaram que a população evitasse deslocações não essenciais durante o fim de semana.

Também a Dinamarca registou a temperatura mais elevada desde que existem medições, em 1874. O Instituto Meteorológico Dinamarquês assinalou 36,6ºC a norte de Odense, ultrapassando o anterior máximo histórico de 36,4ºC, registado em 1975.

Na Eslováquia, a noite de sexta-feira foi a mais quente de que há registo, com os termómetros a não descerem abaixo dos 26,3ºC. Entretanto, a Roménia emitiu um alerta vermelho para calor extremo entre segunda e quarta-feira, enquanto República Checa, Hungria, Moldávia e vários países dos Balcãs também reforçaram os avisos devido às temperaturas elevadas.

Em Itália, cresce a preocupação entre os agricultores perante o agravamento da seca. O rio Pó, o mais longo do país, continua a perder caudal, aumentando os receios de impactos significativos na agricultura.

Na Suíça, especialistas alertaram para o rápido degelo dos glaciares. A neve acumulada durante o inverno deverá desaparecer completamente até segunda-feira, assinalando um dos registos mais precoces do chamado "dia da perda dos glaciares", momento em que os glaciares começam a perder gelo acumulado ao longo de vários anos.

O Reino Unido também enfrenta consequências da vaga de calor. Cinco pessoas morreram em incidentes relacionados com banhos em rios, lagos e no mar durante os últimos dias. Ao mesmo tempo, mais de 700 voos registaram atrasos nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, alguns dos quais associados às trovoadas provocadas pelas condições meteorológicas extremas.

Segundo o jornal britânico, cientistas afirmam que uma onda de calor com estas características teria sido praticamente impossível sem a influência das alterações climáticas provocadas pela atividade humana, que tornaram as temperaturas noturnas desta semana muito mais prováveis do que há apenas duas décadas.

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